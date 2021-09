México. - El sacerdote Alejandro Solalinde se deslindó de las caravanas migrantes que buscan su ingreso y paso por México para llegar a Estados Unidos, pues acusó que desde hace algunos años se han corrompido.

Así lo afirmó Alejandro Solalinde durante entrevista en el noticiario radiofónico de Azucena Uresti , en la cual señaló que las caravanas migrantes “le hacen el caldo gordo” a grupos de intereses.

En la entrevista, el director del albergue “ Hermanos en el Camino ”, acusó que detrás de las caravanas migrantes que pasan por México, hay una manipulación por parte de Estados Unidos.

Al respecto, Alejandro Solalinde afirmó que las caravanas migrantes no surgen de la nada, pues dijo que existe una “mano negra” que las usa para desacreditar el gobierno del presidente AMLO.

“Las caravanas no surgen de manera espontánea. Detrás de esto también hay una “mano negra”, no podemos negarlo. A Estados Unidos no le gusta el gobierno de México y están tratando de usar a los migrantes (...) para golpear al gobierno de Andrés Manuel”

Cuestionado sobre la posibilidad de que quien manipula las caravanas migrantes sea el gobierno de Joe Biden, Alejandro Solalinde rechazó la posibilidad y dijo que es el “sistema” de Estados Unidos.

Alejandro Solalinde explicó que en periodos electorales de Estados Unidos, organizaciones de activistas de las que no detalló su identidad, acarrearon migrantes provenientes de Tijuana.

Sin embargo, el sacerdote declaró que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump , es uno de los principales responsables del “acarreo” de migrantes y la conformación de las caravanas.

Debido a ello, Alejandro Solalinde aseveró que se ha generado una pugna entre el gobierno de Joe Biden y Donald Trump , en la cual México ha quedado en medio.

No obstante, el activista insistió en que la manipulación en el tema, no recae solo en Trump o Biden , sino en el sistema de Estados Unidos, pues es el que busca deslegitimar al gobierno de AMLO.

“Es el sistema. No es solo Trump ni es solo el señor Biden. Es el sistema norteamericano que no acaba de digerir el nuevo gobierno de México. No pueden aceptar un gobierno como el que tenemos ahora y entonces están haciendo todo esto. No es casualidad, han estado llegando migrantes y van a seguir llegando”

Alejandro Solalinde