Alejandro Moreno se queda como dirigente del PRI, luego de una reunión con expresidentes del partido, que le pidieron renunciar.

Las peticiones para que Alejandro Moreno renunciara llegaron luego de diversas críticas al interior del PRI por las gubernaturas que el partido ha perdido desde que es el actual dirigente, así como de señalamientos de presuntos actos de corrupción.

Pese a ello, Alejandro Moreno Cárdenas dijo que él se quedaría como presidente del PRI, ya que fue la militancia la que lo eligió.

“No solo por el contexto de los resultados, es un planteamiento que se escucha. Y lo que dijimos nosotros de manera clara fue que nosotros fuimos electos para un periodo de 4 años, a mí no me puso ningún presidente de la república, a mí me puso la militancia”