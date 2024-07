El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, tundió a los integrantes del PRI que no quiere su reelección como dirigente del partido tricolor, a quienes calificó como “impresentables” y los acusó de haber huido del país.

Ayer 7 de julio se llevó a cabo la 24ª Asamblea Nacional del PRI, en la cual 3 mil delegados aprobaron por unanimidad la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas como presidente nacional del PRI.

Tras concluir la votación en el Pepsi Center de la Ciudad de México (CDMX), Alejandro Moreno ingreso al recinto al grito de “¡Alito!, ¡Alito!, ¡Alito!” de parte de los consejeros nacionales del PRI que avalaron modificaciones a los estatutos del PRI que le permitirán a Alejandro Moreno reelegirse hasta 2032.

Tras la reelección de Alejandro Moreno como presidente del PRI, el ex titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Aurelio Nuño, publicó un texto de opinión en la jornada que tituló “PRI: frente al golpe, respuesta liberal y popular”.

El ex secretario de Educación echó mano de la historia del PRI para contextualizar lo que consideró un “golpe” al interior del partido con la “relección” de Alito:

En ese sentido, Aurelio Nuño consideró que la imposición de tres “relecciones” de Alejandro Moreno en la Asamblea Nacional del PRI es el peor resultado electoral en la historia del partido:

Por su parte, Dulce María Sauri, líder del Frente Amplio de Renovación Interna del PRI, aseguró que con estos resultados “el PRI está comenzando el camino final que desciende al abismo”.

En entrevista para MVS Noticias con Luis Cárdenas, Dulce María Sauri se dijo preocupada por el fututo del partido a mediano plazo:

"Es cierto que un partido como el PRI con 95 años de fundado tiene todavía la capacidad de conseguir los votos para 2027. Pero yo no sé si la gasolina de la voluntad popular le permita mantener el registro en 2030″.

Alejandro Moreno le respondió a los integrantes del PRI que no quieren su reelección; en entrevista con Azucena Uresti, el actual presidente del partido calificó a sus opositores como “impresentables”.

Alito explicó que los integrantes del PRI que están en contra de su reelección “se fueron a vivir al extranjero 5 años”. Puntualmente, le respondió a Aurelio Nuño por su texto en La Jornada:

“Estos políticos que mencionas, sobre todo al último que mencionaste (Aurelio Nuño), es un político de café de Polanco. No conocen el PRI, no sabían ni dónde estaba el PRI. A ver, Azucena, se fueron a vivir al extranjero 5 años, abandonaron a las y los priístas 5 años. Se fueron a la comodidad para no estar en los problemas, jamás levantaron la voz en contra de este gobierno que persiguió a las y los priístas”

Alejandro Moreno