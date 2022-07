Alejandro Moreno, de 47 años de edad, es presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, según sus propias palabras, ingresó a la institución como “acarreado” cuando tenía 15 años.

Alejandro Moreno recibió el cargo de dirigente nacional del PRI con 12 entidades gobernadas por el partido y tras los resultados de las elecciones 2022, se quedó con sólo 2 estados.

Esto de acuerdo con el mapa político del país, en donde Morena luce como el partido que gobierna mayoritariamente el territorio mexicano, con 22 entidades bajo su mando.

Dicha situación ha causado que el priista, con 31 años dentro del partido, esté a punto de emitir su renuncia a la presidencia del PRI; luego de las exigencias de los militantes y exdirigentes del partido.

Además, ‘Alito’ Moreno también atraviesa una investigación por parte de la FGR, luego de los audios filtrados en donde el político, presuntamente, se ve involucrado en situaciones ilícitas.

Pero, ¿cómo fue el ingreso y acarreo de Alejandro Moreno al PRI?

Alejandro Moreno compartió la historia de su ingreso al PRI, según lo dicho por el líder del partido inició a los 15 años como un acarreado.

A través de Twitter, el dirigente de la institución compartió que cuando tenía 15 años uno de los trabajadores del partido le dio un balón con el logo del PRI a cambió de asistir a una reunión.

Alejandro Moreno aceptó el balón aceptó dada su pasión por el deporte y la necesidad momentánea del instrumento para continuar con su partido de fútbol.

Posteriormente acudió a la reunión previamente mencionada y ahí el militante le propuso entrar a un torneo del partido, situación que aceptó. Además, comentó que en dicha reunión también le ofrecieron brindar el uniforme al equipo si llevaba a los jugadores, accediendo a ello.

Según las palabras de ‘Alito’ Moreno, luego de aceptar los regalos deportivos ingresó a la capacitación del PRI y de ahí arrancó su vida dentro de la política mexicana.

Además, Alejandro Moreno hizo énfasis en su inició como acarreado del partido y la trayectoria formada, en donde señaló que ya pasó por 3 puestos como servidor público.

“Yo tenía 15 años, yo iba a un campo que estaba cerca de mi casa a jugar fútbol, y yo era ahí el que organizaba los torneos de fútbol en la muralla y se nos fue el balón y pasó un carro y rompió la pelota y entonces se revienta la pelota y ya no teníamos con qué jugar y llegó un joven que había ahí y nos dijo oigan yo les doy un balón para que jueguen, y le digo oye pero está medio complicado por qué pues cómo te lo pagamos, me dijo ‘no, el sábado te espero’.

Era un balón que tenía el logotipo del PRI y me dijo te voy a invitar a un torneo y de ahí me fui al PRI, al torneo del PRI, y si llevas al equipo les doy los uniformes y nos dieron los uniformes del PRI y ahí me metieron a la capacitación al partido, entonces ya me dedique a la política desde que tengo 15 años.

Tengo 47 (...) y ya fui gobernador, senador, diputado, todo gracias a ustedes”.

Alejandro Moreno