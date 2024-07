Alejandro Moreno logró que un par de ex presidentes del PRI se unieran, pero no por razones positivas para el partido, pues los ex líderes se juntaron para ir en su contra.

Las maniobras que Alejandro Moreno Cárdenas ha puesto en marcha con la finalidad de seguir al frente del PRI, continúan causando estragos al interior del instituto político.

El descontento que se ha generado en distintos cuadros del partido, ocasionó incluso que un par de ex presidentes se unieran para ir en contra del actual líder nacional.

Lo anterior debido a que mientras el Tribunal Electoral resuelve una impugnación contra los cambios a los estatus del PRI, los ex presidentes acudieron a una audiencia.

¿Quiénes son los ex líderes nacionales que se unieron para acudir ante el Tribunal Electoral en busca de frenar las pretensiones de Alejandro Moreno? Te contamos los detalles.

Alejandro Moreno (Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro)

Ex presidentes del PRI se unen para ir contra Alejandro Moreno

Ante la crisis interna que han causado Alejandro Moreno y sus intenciones de continuar como dirigente nacional del PRI, un par de ex presidentes del partido se unieron.

Sin embargo, los ex presidentes nacionales del PRI se unieron para acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en busca de parar a “Alito”.

Se tratan de Enrique Ochoa y Dulce María Sauri, quienes previamente presentaron un recurso de impugnación para revertir las modificaciones a los estatutos del partido.

A la espera de que el Tribunal Electoral emita una sentencia, los ex presidentes del PRI acudieron el 17 de julio a una audiencia para exponer sus alegatos contra los cambios.

De acuerdo con lo indicado por los mismos ex líderes tricolores, la audiencia fue con el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien elaborará el proyecto de resolución.

De la misma forma, indicaron que tras el primer encuentro, se reunieron con Janine Otálora y Felipe Fuentes, con el mismo fin de plantear sus argumentos en el caso.

Dulce María Sauri (Dulce María Sauri | X )

Ex presidentes del PRI advierten que el partido se está jugando la vida

Al salir de las audiencias que sostuvieron los magistrados del Tribunal Electoral, los ex presidentes del PRI advirtieron que lo que está en juego es la misma vida del partido.

Así lo sentenció Dulce María Sauri, quien dijo que luego de una larga sesión pública, los magistrados se tomaron el tiempo para escuchar los argumentos que plantearon.

Además, se dijo confiada en la resolución que emita el Tribunal Electoral, pues apuntó que el organismo y los magistrados se van a pronunciar conforme a la legalidad.

Tras indicar que en este caso “el PRI se juega la vida”, dijo que pese a los actos de intimidación de Alejandro Moreno, no cesarán en su lucha y llegarán a las últimas instancias.

Cabe destacar que desde el 16 de julio, se hizo público el proyecto de resolución, mismo que por ser un acuerdo plenario de trámite, ya está siendo votado en privado.

En torno a ello, el autor del proyecto, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, se limitó a recordar que en cuanto se concluya la votación, se notificará al PRI de la resolución.