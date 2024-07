El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reaccionó en contra de Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por su encuentro con Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, en medio del proceso de las elecciones México 2024; “¿Cómo es que aceptó ir a la cena?”, dijo el mandatario federal.

El 15 de mayo de 2024, Milenio exhibió unos mensajes de WhatsApp en los que Norma Piña buscó ejercer presión sobre el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera; esto para evitar la remoción de Reyes Rodríguez Mondragón de la presidencia del TEPJF.

El medio de comunicación también reveló que Norma Piña tuvo un encuentro con los tres magistrados el 12 de diciembre, un día después de la renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón. La cena se llevó a cabo en una residencia en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México (CDMX), y en ella estuvo presente Alejandro Moreno Cárdenas.

AMLO se refirió a Norma Piña y Alejandro Moreno en su conferencia mañanera de hoy miércoles 17 de julio, en la cual explicó que habló del tema de la reforma al Poder Judicial durante una reunión con congresistas de Estados Unidos, hecho por el que defendió la iniciativa frente a sus opositores.

“Son muy marrulleros, deshonestos, y todo, volvemos a lo mismo, por los intereses, por los privilegios, porque no quieren que los jueces estén a servicio del pueblo, quieren que los jueces, llámese magistrados o ministros, estén al servicio de una minoría, tanto de la delincuencia organizada, como de la delincuencia de cuello blanco”

En ese sentido, comento que tuvo una reunión el lunes 15 de julio en Palacio Nacional con parlamentarios de Estados Unidos, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, a quienes les explicó que la reforma al Poder Judicial busca acabar con la corrupción en dicha instancia:

AMLO cuestionó directamente a Norma Piña por su reunión con Alejandro Moreno; esto tras explicar los beneficios que generaría la reforma al Poder Judicial, hecho por el que le pidió una explicación a la ministra de la SCJN por este encuentro durante el proceso de las elecciones México 2024.

El presidente López Obrador señaló este punto como uno de los problemas a resolver con la reforma al Poder Judicial:

“Entonces eso es lo que está de por medio. ¿Cuál violación al Estado de derecho? Si eso no es Estado de derecho, es estado de chueco, de cohecho. Lo que se busca es resolver este problema, porque si no va a ser la misma puerta giratoria, lo mismo de siempre, solo castigar al que no tiene con qué comprar su inocencia”

AMLO