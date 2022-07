Alejandro Moreno, líder del PRI, acaba de denunciar que Layda Sansores cometió delito federal por difundir un nuevo audio en su contra en su programa Martes del Jaguar.

Esto porque previamente, Alejandro Moreno informó que se le concedió un amparo que prohíbe la publicación y difusión de audios ilegales por Layda Sansores en cualquier medio.

Además, Alejandro Moreno acusó que el audio que Layda Sansores divulgó hace unos momentos, es un audio “absolutamente falso, manipulado y editado”.

Y señaló que el nuevo audio fue filtrado con la intención de dañar a la oposición “y de confrontarla con todos los sectores”.

Asimismo, Alejandro Moreno acusó a Morena de intentar instaurar una dictadura y dijo que a él no lo van a quebrar con sus grotescas y burdas campañas de odio.

Layda Sansores publicó como cada Martes del Jaguar, un nuevo audio de Alejandro Moreno en el que amedrenta a periodistas y se refirió despectivamente hacia las mujeres.

Y es que en casi 3 minutos, Alejandro Moreno explicó cómo se maneja con los periodistas y comunicadores que publican contenido para perjudicar su imagen.

Al respecto, Alejandro Moreno dijo que le resulta fácil publicar la fotografía de la mamá de algún comunicador y tacharla de “puta”.

“Qué bueno que yo no tengo un periódico, cabrón “Su mamá en la primera plana es una puta”, a mí me vale verga eso, ¿eh?”

El líder del PRI no hizo distinción con las mujeres, pues dijo que es fácil callarlas tomándoles una foto y publicándolas señalándolas de prostitutas.

“Yo porque no he querido ser un hijo de la chingada... Te pone un madrazo. ¿Quién de Telesur me iba a querer madrear? Me pone un putazo Rosaura Mijangos, ¿cómo no vas y le tomas foto? “esta es una prostituta”, y vas a ver tú si vuelve a sacar algo...”

Alejandro Moreno