El senador Alejandro Moreno Cardenas, conocido como Alito, habría estallado contra el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, por su posible desafuero.

Durante la declaración de constitucionalidad de la reforma de Supremacía Constitucional, Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña tuvieron un altercado que llegó a gritos por parte de ambos senadores, y en donde sus homólogos participaron en defensa de uno y otro.

En principio, se indicó que el altercado se inició porque Fernández Noroña se negó a darle la palabra a Alito en medio de la sesión de constitucionalidad de la reforma aprobada, sin embargo, ahora acusan que se trataría de una respuesta del senador priista a su posible desafuero en su contra impulsado por diputados de Morena.

Cabe destacar que Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, fue señalado por presunto enriquecimiento ilícito durante su administración en Campeche, lo que generó una investigación en su contra.

En ese contexto, desde 2022 fue solicitada a la Cámara de Diputados el desafuero de Alito , quien entonces era diputado plurinominal del PRI, no obstante, la solicitud no se continuó hasta hace unos días, que se informó de su revisión.

El diputado de Morena y presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores, dio a conocer a principios de octubre que revisaría “con lupa” el expediente de Alejandro Moreno, dirigente del PRI.

Según expuso, existen cerca de mil 200 demandas de Juicio Político en la Cámara Baja que deben ser deashogadas, entre ellas la de Alito, por lo que durante su dirección en la Comisión se revisarán.

El diputado señaló que no se trata de venganza política en contra del priista, sin embargo, aseguró que revisaría el expediente del senador porque no fue nombrado presidente de la Comisión Jurisdiccional para abandonar otros 28 mil expedientes.

“Yo no hablaría de prioridades, nada más yo quiero ver qué hay en ese asunto. Nosotros sí somos abogados y entonces sí vamos a llegar a revisar si hay lugar, si hay motivos quiero ver qué hay en el expediente (…), ni siquiera por un tema de venganza política, yo sí lo voy a revisar con lupa, porque no me nombraron presidente de una comisión para administrar ahí y acumular otros 28 mil expedientes”.

Hugo Eric Flores, diputado de Morena