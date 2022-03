Alejandro Gertz Manero no va a renunciar a la FGR; asegura ser víctima de extorsión mediática

Alejandro Gertz Manero, quien ha recibido el apoyo de AMLO, afirmó que no va a renunciar a la Fiscalía General de la República (FGR) y aseguró ser víctima de una extorsión mediática.

Tras asegurar que no dimitirá a la FGR y ser víctima de extorsión mediática, Alejandro Gertz Manero se dijo dispuesto a comparecer ante el Senado.

Lo anterior luego de que se filtraron unos audios donde el fiscal afirma que Alejandra Guadalupe Cuevas Morán debe seguir presa al señalarla de homicidio por falta de cuidados a su hermano Federico Gertz Manero.

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, aseveró categórico que no va a renunciar a la FGR; asegura ser víctima de extorsión mediática.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Fórmula, el funcionario además sostuvo que sí piensa asistir al Senado a comparecer, pues fue el que realmente lo nombró y le dio el cargo.

“Esa es una obligación que está en la ley. Yo siempre he estado en la mejor disposición de informar”.

Alejandro Gertz Manero afirmó que hasta el momento no se le ha convocado, pero que les ha dicho a los líderes de los distintos grupos que lo llamaron que sí asistirá a comparecer.

“Por supuesto que con muchísimo gusto yo voy a estar ahí (y) ojalá podamos tratar varios asuntos que son importantes y desahogar todos los pendientes de información y de rendición de cuentas que no se han podido dar porque no me han convocado”

Alejandro Gertz Manero