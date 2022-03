Si el presidente defiende la estancia de Gertz Manero como fiscal, está dicho todo

Porque el presidente ha defendido a capa y espada en reiteradas ocasiones al fiscal Alejandro Gertz Manero. Lo ha defendido a pesar de las múltiples acusaciones que sobre él han recaído. Ha dicho que son “golpeteos” de los conservadores y que son habladurías. Ha mencionado también que tiene toda su confianza, que es un hombre justo, correcto y bueno, y que por eso está como fiscal. Para defendernos de la injusticia .

Pero esto ya llegó al límite. Se dio a conocer un audio que prueba la interferencia del fiscal en el caso de Alejandra Cuevas, quien se encuentra en la cárcel acusada del homicidio del hermano de Gertz Manero.

En dicho audio conversa con el titular de la Subprocuradoría Especializada en Delitos Federales, Juan Ramón López quejándose con él de que era probable que quedara en libertad Alejandra, y que dónde quedaba la “justicia” para él... Es decir interviniendo.

Aquí también lo sorprendente es quién filtró ese audio y cuánto le dieron al Señor Ramón López por grabarlos y quién o quiénes pidieron hacerlo, pero lo que no sorprende es que ahora se sepa que Gertz Manero intervino en el proceso para que su familiar quede ingresada en la cárcel por un tema más personal que otra cosa.

El tema aquí es que no la tiene nada fácil el presidente porque le quedan solamente dos caminos:

O acepta su renuncia (porque jamás va a aceptar que él corrió a alguien porque él es todo amor y bondad) lo cual sería lo necesario y justo, porque Gertz Manero ya no puede seguir un solo día más como fiscal de México, ya que absolutamente ha actuado en contra de las funciones de su puesto que son las de vigilar que exista y se haga justicia en cada caso.

O bien, optará por defenderlo diciendo que fue una trampa, un montaje de la oposición y lo seguirá defendiendo a capa y espada. Y de ser así, a todas luces sabremos que ahora sí, como mexicanos estamos perdidos. Y en el extranjero al ver este caso nadie querrá confiar en un país como el nuestro: En resumidas cuentas será un golpe letal para mi país. Claro que supongo que el gran fiscal le sabe mucho al presidente también y esto de “yo te corro, yo te ‘renuncio’... o te me vas” no cabe en la 4T porque hay complicidades, hay secretos, hay miedo y hay acuerdos.

Gratamente quedaré sorprendida si el propio fiscal llega a hacer dos cosas:

Dejar libre a Alejandra Cuevas Renunciar

Creo que ya no tiene salida y los costos por no renunciar no solo los pagará AMLO, sino también el propio fiscal… Yo diría que ya es momento de qué se retire. Al fin y al cabo tiene muchas casas para escoger y elegir para mudarse, para poder vivir un retiro cómodo… eso sí, pero no va a vivir un retiro en paz por todo el daño que le hizo a una familia.

Señor Gertz Manero la paz no se compra con ninguna cantidad de dinero. Y el rencor lo va a acompañar el resto de su vida.

Espero y confío que el presidente calcule bien los costos de lo que vaya a comentar con respecto a esto.

Me dicen las personas que saben más que yo todo en todo este tema, que el presidente es un hombre profundamente inteligente, que calcula muy bien cada movimiento

De seguir intacto Gertz Manero dudo que realmente sea tan inteligente como me decían. Y sinceramente la renuncia del fiscal será lo mejor no solo para el país sino para una familia que ha sufrido la injusticia durante muchísimo tiempo sin embargo el gran fiscal Manero fácilmente no creo que se quede callado, sabe mucho y puede aventar bombas que no le convienen al presidente.

Así que no…. no la tiene nada fácil el presidente y no, no quisiera estar en su lugar.