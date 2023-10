El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se suma al equipo de Claudia Sheinbaum Pardo, Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformaición (4T), rumbo a las elecciones 2024.

Así lo dio a conocer este miércoles 18 de octubre Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de Morena , rumbo a las ellecciones 2024.

La mención de Claudia Sheinbaum se da a poco más de un mes de que fue nombrada la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la 4T, tras ganar el proceso interno del partido.

Asimismo, la mención de la aspirante presidencial se da en medio de la elección de los candidatos por Morena para las 9 gubernaturas que se renovarán en 2024, luego de que se abrió la convocatoria a las candidaturas el mes de septiembre.

Claudia Sheinbaum incorpora a Alejandro Encinas a su equipo

A través de X, Claudia Sheinbaum informó que el pasado martes 17 de octubre se reunió con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, a quien describió como “ compañero de lucha desde hace muchos años ”.

La aspirante presidencial por Morena refirió que en dicho encuentro invitó al funcionario federal a apoyarla de cara a las elecciones 2024, y él aceptó.

Su publicación fue acompañada de una fotografía en donde se observa a ambos sonriendo; al momento Alejandro Encinas no se ha pronunciado al respecto.

Cabe destacar que Claudia Sheinbaum no especificó de qué forma la va a apoyar Alejandro Encinas en el proceso electoral de 2024, ni qué cargo ocupará en su equipo.

“El día de ayer platiqué con Alejandro Encinas, compañero de lucha de hace muchos años. Lo invité a que nos apoyara en el proceso que se avecina y aceptó gustosamente.” Claudia Sheinbaum

Estos son los miembros del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum

Hasta el momento, parte de los funcionarios y exfuncionarios que se han sumado al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum son:

Adán Augusto López : Coordinador político, ex titular de la Secretaría de Gobernación (Segob)

: Coordinador político, ex titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) Ricardo Monreal: Coordinador de Organización y Enlace Territorial, senador con licencia

Coordinador de Organización y Enlace Territorial, senador con licencia Gerardo Fernandez Noroña: Vocero de Claudia Sheinbaum y diputado

La aspirante presidencial de Morena también se reunió en días pasados con Tatiana Clouthier, ex titular de la Secretaría de Economía, aunque no dijo si se sumaría o no a su equipo, y de hacerlo, el puesto que ocuparía.

Encuesta MetricsMX rumbo a las elecciones presidenciales de 2024

De acuerdo con la encuesta MetricsMX sobre los candidatos presidenciales de las elecciones 2024, Claudia Sheinbaum mantiene ventaja ante cualquiera de sus contendientes.

La encuesta indica que Claudia Sheinbaum ganaría por cerca de 35 puntos sobre la abanderada del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, y el posible candidato de Movimiento Ciudadano queda por debajo del 10 por ciento de apoyo, incluido Marcelo Ebrard.

En ese sentido, los porcentajes que señala la encuesta son los siguientes: