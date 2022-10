Adela Micha respondió a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por exhibir supuestas conversaciones con Alejandro Moreno, desde el Martes del Jaguar.

De acuerdo con dichas conversaciones, Adela Micha le pedía ayuda al dirigente del PRI porque ya no le alcanzaba para pagar la nómina de su empresa.

Layda Sansores aseguró que esa conversación fue la razón por la que “se volvió muy defensora de los Lord Brother” y comenzó a hablar mal de ella.

Layda Sansores dice que no ha perdonado a Alejandro Moreno, pese a alianza del PRI y Morena

Sin embargo, la conductora de La Saga respondió ante la difusión de estas supuestas conversaciones que, además, aclaró que “están truqueadas”.

De acuerdo con Adela Micha, todo se trata de una venganza por recordarle a la gobernadora Layda Sansores que “no podemos aplastar la dignidad de las mujeres siendo mujeres”.

Desde “La Saga”, Adela Micha aseguró que la difusión de las supuestas conversaciones con Alejandro Moreno son una venganza de Layda Sansores en su contra.

Micha aseveró que le quedó “clarísimo” que es una revancha por las editoriales donde llamó a Sansores una “agresora de mujeres”.

Esto luego de que en el programa del Martes del Jaguar dijera que Alito tenía fotos comprometedoras de diputadas priistas, lo que consideró como un acto que empobrecía a Layda Sansores en su estado de mujer y ser humano.

Asimismo, Adela Micha recalcó que ha sido feminista y defensora de los derechos de las mujeres desde hace al menos 20 años y no “de repente” como aseveró la gobernadora Layda Sansores.

Por otra parte, Adela Micha aseguró que no va a ahondar en el tema de las supuestas conversaciones que exhibió Layda Sanores porque están “truqueadas”.

Adela Micha dijo que “claramente” las conversaciones de WhatsApp que presentó la gobernadora están truqueadas.

Asimismo, compartió que l a fotos de perfil que se puede ver en la supuesta conversación nunca la ha tenido en WhatsApp y que fue tomada en abril para la promoción de un programa para El Heraldo.

“No voy a abundar en una conversación que evidentemente está truqueada porque esa fono no solamente nunca la he tenido en mi perfil de WhatsApp sino que fue tomada el 6 de abril del 2021 para el programa que hicimos en El Heraldo que iniciamos el 19 de abril y entonces pues esa foto no estaba en mi perfil de WhatsApp”

Adela Micha