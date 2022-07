Juan Velásquez, abogado del ex presidente Luis Echeverría, acudió al velatorio que se lleva a cabo en un recinto de Santa Fe, alejado del centro de la Ciudad de México, donde lamentó que no se realice un funeral de Estado en su honor.

También conocido como “el abogado del diablo”, Juan Velásquez dijo que con su ex defendido, Luis Echeverría, no solo tenía una relación profesional sino también de amistad y por esa razón fue a despedirlo y expresar el dolor por la partida.

Juan Velásquez dice que la vida fue justa con Luis Echeverría

El abogado manifestó que la vida fue justa con Luis Echeverría al permitirle cumplir 100 años de edad e incluso señaló que tuvieron una llamada en el marco de esa celebración en la que lo noto lúcido y con una vida plena por llegar al centenario de vida el 17 de enero de 2022.

AMLO lamenta muerte de Luis Echeverría pero no habla de funeral de Estado

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó el fallecimiento del ex presidente de México, Luis Echeverría, no obstante, no hizo ningún anuncio respecto a un funeral de Estado.

En su tweet de este sábado 9 de julio, AMLO habló a nombre del Gobierno de México, en un tono muy formal, en el que incluyó su pésame a los familiares y amigos.

AMLO lamenta muerte de Luis Echeverría (Tomada de Twitter)

Luis Echeverría será recordado como un gran presidente: Juan Velásquez

Cuestionado sobre cómo piensa que se le va a recordar al ex presidente Luis Echeverría, Juan Velásquez dijo que se le va a recordar como un gran presidente luego de que pasé tiempo histórico.

“El día de mañana cuando ya la historia se haya hecho, creo que va a ser recordado como una gran presidente, don Luis Echeverría fue un gran presidente” Juan Velásquez. Abogado

Juan Velásquez recuerda que Luis Echeverría estuvo 3 años y medio enjuiciado

El también llamado “abogado del diablo”, Juan Velázquez, recordó que Luis Echeverría estuvo tres años y medio enjuiciado y preso en su casa al ser señalado como uno de los responsables de la matanza de Tlatelolco durante el gobierno de Vicente Fox.

Abundó que el tema llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pero fue exonerado tras expedientes que abarcaron cientos de miles de hojas.

Juzgaron ignorantemente a Luis Echeverría por 2 de octubre: abogado

El abogado consideró que la opinión popular lo condenó “ignorantemente” por la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968.

Luis Echeverría fue una figura relevante del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, pues durante la matanza de Tlatelolco se desempeñaba como secretario de Gobernación y durante el Halconazo, el 10 de junio de 1971 ya era presidente de México.

¿Qué es un funeral de Estado?

Un funeral de Estado se caracteriza por diferenciarse de un funeral religioso en que se le rinde honor al fallecido por parte de políticos y jefes de estado.

El protocolo depende de la conformación del gobierno de cada país pero puede incluir a políticos, militares e incluso a integrantes de la corona si es el caso.

Pero no se necesita haber sido político, sino una eminencia en su carrera, por lo cual los funerales de Estado también se les pueden rendir a artistas en recintos culturales nacionales, como ya ha sucedido en algunos casos.

Evitan hablar negativamente de Luis Echeverría

El ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge de la Vega, dijo que solo tiene recuerdos positivos del ex presidente de México de 1970 a 1976.

Relató que esos recuerdos positivos es porque fue un presidente que dio oportunidades a jóvenes como él.

Durante la tarde se han visto llegar coronas de diversos políticos, entre ellas las del alcalde de Cuajimalpa, Adrian Rubalcaba y Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila.

Redes sociales rechazan tema de un funeral de Estado

En redes sociales el tema del funeral de Estado ha salido a la discusión por lo que algunos buscan emprender apuestas sobre si se realizará o no.

Ello mientras la mayoría se niega a que haya un acto de ese tipo en algún recinto oficial del país, además de que sería contraproducente para la actual administración, dicen.