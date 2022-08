El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que los sketches que Carlos Loret de Mola y Brozo hacen le dan flojera.

Desde la conferencia mañanera del 25 de agosto, AMLO aseguró que el conservadurismo busca desprestigiar a su gobierno y crear una imagen de ingobernabilidad.

Sin embargo, el presidente aseguró que esto no es así, pues ha funcionado la estrategia económica y de seguridad, aunque sus adversarios no lo quieran aceptar.

AMLO mencionó que en los scketches que hacen Carlos Loret de Mola y Brozo incluyeron carros en llamas, como parte de la crítica a su gobierno.

Sin embargo, consideró que el escenario que montaron no funciona porque ya no son capaces de engañar a la opinión pública internacional o nacional.

Asimismo, AMLO reiteró que los sketches de Carlos Loret de Mola y Brozo son parte de la “campaña de desprestigio del conservadurismo” contra su gobierno.

Pero, como no funcionan absolutamente para nada, ya hasta le dan flojera los videos de los comunicadores.

Luego de reconocer que le dan flojera, AMLO reconoció que Loret de Mola y Brozo se “están portando muy bien” y espera que continúen de esa forma.

“¿No ven cómo Loret de Mola y Brozo hacen sus programas y tienen como escenario carros en llamas? Pero no funciona nada de eso, nada absolutamente. Porque no engañan afuera y mucho menos en México. Es parte de la campaña de desprestigio del conservadurismo, pero ya hasta me dan flojera. Bueno, no debería de decir eso porque se están portando muy bien, ojalá y sigan así”

AMLO