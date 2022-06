El caricaturista político, Monero Hernández, rechazó la invitación para asistir a un programa de LatinUS y explicó “no tengo el menor respeto por Brozo y Carlos Loret de Mola”.

Fue por medio de la cuenta de Twitter del caricaturista, que este compartió que fue invitado para asistir a un programa de LatinUS, pero que le parecía “insoltin an onacceptabol”.

Manero Hernández compara a LatinUS con Alazraki y dice que “Televisa se ve más digna”

Posteriormente, en dicha publicación el caricaturista ‘’Pacasso’ le reiteró la invitación al programa, a lo que el caricaturista Monero Hernández le agradeció pero le reiteró que “no es personal”.

“Muchas gracias. No es personal; simplemente sería incongruente con lo que he sostenido sobre un medio que no puedo aceptar como válido, periodísticamente hablando. Saludos”, dijo Monero Hernández.

Además, en comentarios de su misma publicación de Twitter, éste comparó a LatinUS con el canal de Youtube del actor Carlos Alazraki.

“Ir a Latinus es como ir al canal de YouTube de Alazraki. Junto a estos, hasta Televisa se ve digna”. Monero Hernández

Monero Hernández explica por qué no asistirá a LatinUS: “No tengo el menor respeto por Brozo y Carlos Loret de Mola ”

En otro tuit, el caricaturista Monero Hernández compartió un fragmento del mensaje que externó a LatinUS, donde explicó las razones del por qué no aceptó ir al programa.

En ésta respuesta, Monero Hernández criticó a LatinUS de ser un “proyecto político deleznable disfrazado de medio periodístico”, opinión que ha compartido públicamente en diversas ocasiones.

“Muchas gracias por la invitación, pero no podré aceptarla. Muchas veces he declarado públicamente que LatinUS me parece un proyecto político deleznable disfrazado de medio periodístico”, señaló Monero Hernández.

Además, añadió que no tiene “el menor respeto por sus dos figuras más importantes (de LatinUS), Loret y Brozo”, razones por las cuales le parece “incongruente” asistir.

“No tengo el menor respeto por sus dos figuras más importantes, me refiero evidentemente a Loret y Brozo, y todo el entramado de su financiamiento revela una clara intención política que yo repruebo. Por lo tanto, sería incongruente de mi parte asistir”. Monero Hernández

¿Quién es Monero Hernández, quien rechazó la invitación de LatinUS?

José García Hernández, mejor conocido como Monero Hernández, es un mexicano caricaturista político de izquierda que ha colaborado para la revista Nexos, Milenio Diario y La Cultura en México.

Es ganador del Premio Nacional de Periodismo y actualmente trabaja para el medio La Jornada, el semanario Proceso, codirector de la revista El Chamuco y conductor del programa de televisión El Chamuco TV.