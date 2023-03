Ante la marcha prevista para hoy 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) explicó porqué se protegió con vallas a Palacio Nacional.

Al criticar que la senadora panista Kenia López Rabadán se haya quejado de que se coloquen vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional ante la próxima marcha del 8M, AMLO acusó que el PAN “infiltra vándalas” a las manifestaciones feministas y de actuar con mucha violencia.

“¿Por qué se ponen las rejas? Porque ellos son muy violentos. La derecha siempre ha sido muy autoritaria, muy violenta. Son especialistas en tirar la piedra y esconder la mano”, dijo AMLO en su conferencia mañanera de este miércoles 8 de marzo.

AMLO explica sus razones para proteger Palacio Nacional ante marcha por el 8M

Tras referir la violencia en la que incurren algunas manifestantes, AMLO dio sus motivos para proteger Palacio Nacional de la marcha por el 8M.

El presidente López Obrador justificó las vallas al decir que Palacio Nacional tiene 500 años de historia, que fue ahí donde vivieron los virreyes de España y destacó que también fue donde despachó Benito Juárez, que a su consideración es el mejor presidente de la historia de México.

“Tiene 500 años, es nuestra historia, aquí estuvieron los virreyes cuando la colonia durante 3 siglos, estuvo también Maximiliano, fue palacio imperial, pero también aquí despachó, vivió, murió el más grande de los presidentes de México. Eso es historia, cómo no lo vamos a cuidar”, sostuvo AMLO.

De no colocar vallas metálicas, apuntó, quienes quisieran destruir Palacio Nacional lo tomarían y si lograran quemar la residencia oficial, medios nacionales e internacionales no tendrían reparo en asegurar que el país es un “narcoestado” y a su vez, ya no se hablaría de Genaro García Luna.

“Entonces, mejor vamos a cuidar Palacio, ¿verdad?”, agregó entre risas.

Si bien aceptó que hay mujeres que se manifiestan de forma pacífica, criticó que hay otras que “traen sopletes, martillos, marros, bombas molotov, que destruyen todo por donde van pasando”.

Sin embargo, indicó que todas las personas que desean marchar este 8 de marzo son bienvenidas y no habrá ningún obstáculo para ejercer el derecho a la libre manifestación.

Este 8 de marzo de 2023, se prevé que la mayoría de los contingentes para la marcha por el Día Internacional de la Mujer partan de La Glorieta de las Mujeres que Luchan o el Monumento a la Revolución hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México.