“Despiertas” es el nombre de la nueva canción que Ms Ambar, Masta Quba y Delfina Dib lanzaron rumbo al 8M, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

El 16 de febrero de 2023, las dos artistas mexicanas, Ms Ambar y Masta Quba, junto a la argentina Delfina Dib, lanzaron su sencillo y el video de “Despiertas”, el que buscan sea una declaración de que las mujeres también resisten desde el arte.

“Ya no somos las mismas, estamos despiertas ni tuya, ni santa, mi cuerpa es mi cuerpa ni buena ni mala, ni zorra ni perra, somos como el fuego, nos tocas, te quemas”. Despiertas

En entrevista con SDPnoticias, las tres artistas autoras de “Despiertas”, revelaron el significado que tiene para cada una su nueva canción, así como los motivos que las han llevado a alzar la voz contra la violencia hacia las mujeres y el impacto que esperan del sencillo.

¿Qué significa “Despiertas”, la canción que lanzaron con motivo del 8M?

Fue Masta Quba, rapera mexicana, activista, artesana y educadora de Hip Hop, quien definió a “Despiertas” como una declaración, un statement, “de dejar claro que aquí estamos, que seguimos resistiendo a través del arte”.

Para la rapera mexicana, la canción junto a Ms Ambar y Delfina Dib, y en general la música y el arte, son herramientas de transformación y sensibilización para quien les atraviesa.

“Es una trinchera, el rap, sobre todo, que viene muy de esto, desde la necesidad de nombrarnos, desde la necesidad de existir. La misma historia del hip-hop viene desde esto, desde lo político, desde lo personal, porque también es político lo personal”. Masta Quba

Para Masta Quba, “Despiertas” puede ser un himno que diga “ya no somos las mismas” y un llamado a la colectividad “de saber que no estamos solas, que nos estamos acompañando”.

Ms Ambar, Masta Quba y Delfina Dib (Vladimir Piña)

Por su parte, Delfina Dib, cantante, rapera y compositora argentina describió a su nueva canción con motivo del 8M como una herramienta que convoque y que refleje la realidad que las mujeres viven diariamente en Latinoamérica.

“Ya no somos las mismas, estamos despiertas, un poco hablar de la cuerpa, de esta nueva como autopercepción que tenemos las mujeres sobre nosotras mismas y sobre nuestras cuerpas y poder llamar a las cosas por su nombre y poder deconstruir un poquito algunas ideas que ya no van más”. Delfina Dib

La música como herramienta para nombrar la violencia contra las mujeres

Tanto Masta Quba como Delfina Dib coincidieron en que “Despiertas”, pero en general la música de protesta, es una herramienta para nombrar la violencia contra las mujeres, la realidad que a veces no se quiere ver y que la sociedad no se hace responsable.

“Yo creo que va más allá de una canción, va de un camino que no termina mientras esta realidad no cambie. Y hay que nombrar todo el tiempo esto, no invisibilizar las problemáticas que estamos viviendo mujeres disidencias, y en realidad la sociedad en general”, dijo Masta Quba.

Como activista, la rapera mexicana reiteró lo que día con día se confirma: “este país es una fosa” y que aunque tanto hombres como mujeres y disidencias son víctimas de violencia, a las mujeres las matan por eso, por ser mujeres, “por haber nacido como somos”.

Además, esta nueva canción que lanzaron con motivo del 8M y otros sencillos que retoman la violencia contra las mujeres, para Masta Quba es una forma de que las familias que han sido víctimas de feminicidio o desaparición forzada, puedan ser nombradas y acompañadas.

“Así que la música es universal, es un lenguaje que existe en toda la munda y que es importantísimo usarla de forma consciente, responsable, que si cada artista tomara realmente y le hiciera suya y se diera cuenta de lo que puede transformar a base de la palabra, yo creo que otro mundo estaríamos viviendo”. Masta Quba

Ms Ambar, Delfina Dib y Masta Quba (delfina.dib)

En esta postura, coincidió la rapera argentina, quien describió a la música como una herramienta de sanación y en particular, el rap como una forma de catapultar sus mensajes, “cristalizar el dolor y transformarlo en algo más poderoso”.

Ambas artistas esperan que su canción “Despiertas” tenga un impacto de acompañamiento, no como un producto de mercadotecnia, que quienes la escuchen se sientan acompañadas en su lucha.

“Y que en 10 años alguien siga diciendo, ya no somos las mismas, estamos despiertas”, “que sea la voz de muchas, de todas y de aquella mujer que se siente identificada, que quiera cantarla, que se la apropie”, dijeron.

Los obstáculos y violencias que Masta Quba y Delfina Dib han enfrentado en la industria musical

Delfina Dib espera que en un futuro no muy lejano, las artistas dejen de enfrentar obstáculos por el simple hecho de ser mujeres, sin embargo, contó que aunque su carácter la ha ayudado a enfrentar las situaciones y alzar la voz, sí hay situaciones que recuerda.

Por ejemplo, la rapera argentina explicó que cuando es invitada a algún festival, por ser mujer, debe ser la que abra el escenario:

“Entonces, como ella es la única mujer, entonces que abra. Y después en el transcurso del concierto, se den cuenta que en realidad quizás en mi show la gente saltó, cantó, gritó y se sabía las canciones y por ahí en el vato que venía después o que cerraba no pasaba nada”. Delfina Dib

En conciertos de rap, Dib señala que por el hecho de ser la única mujer, se le mide con “otra vara”, se le exige más, tener mejores rimas que los artistas hombres.

Quizás para Masta Quba estas violencias han sido más agresivas.

La rapera mexicana primero recordó que en la industria musical, todo sigue inclinado hacia los hombres, “lo que importa es el dinero y quien hace que ese dinero se gane todavía son los hombres”.

Otro ejemplo que mencionó fue al ver el cartel de un festival pues sigue sin haber paridad en los artistas que se presentan: “nosotras somos hip-hop y también nos pertenece y también somos parte de esta historia”, afirmó.

Es en lo personal que las violencias enfrentadas por Masta Quba aumentan pues señaló que ha vivido desde bullying hasta amenazas de muerte pero que ahora ha construido un lugar seguro, como espera que sea “Despiertas” para quienes la escuchen.

“A pesar de eso aquí seguimos y cada vez más seguras también de que nuestra historia importa, de que lo que estamos diciendo es real y que no es poco tampoco. Que tenemos un chingo de talento, tenemos un chingo de herramientas, tenemos la poesía en la boca y tenemos todo el derecho carnal de defender nuestra existencia y nuestro lugar en el escenario y en absolutamente todas las áreas de nuestra vida”, terminó la activista.

“Despiertas” de Ms Ambar, Masta Quba y Delfina Dib ya se encuentra disponible en Spotify, además de que el video oficial está en YouTube y lo puedes ver a continuación: