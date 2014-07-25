Ciudad de México.- El segundo tramo del Tren México-Toluca, que abarcará un túnel de 4.6 kilómetros, estará a cargo de Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y Construcciones y Trituraciones (Cotrisa), una de sus subsidiarias.El acta de fallo de licitación determina que el monto del contrato es de 2 mil 855.4 millones de pesos. Sólo dos propuestas fueron declaradas solventes,: la primera fue de ICA y Cotrisa, presidida por Bernardo Quintana, mientras la segunda fue integrada por La Peninsular, de Carlos Hank Rhon, y Constructora de Proyectos Viales de México, filial del Grupo OHL, el cual se adjudicó la primera parte del proyecto por más de 10 mil millones de pesos.ICA ya ha efectuado obras ferroviarias, entre ellas se incluye la construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, la mitad del cual se encuentra fuera de servicio.Cotrisa es una compañía especializada en obras subterráneas con experiencia de tres décadas, la cual fue adquirida por ICA en 2009, desde entonces ha participado en obras como el Túnel Emisor Oriente.El consorcio encabezado por ICA obtuvo 44.30 puntos en la evaluación técnica y 50 puntos en la evaluación económica, el total de su puntaje alcanzó 94.30 unidades.Por su parte, el consorcio La Peninsular-OHL obtuvo 40.80 puntos en evaluación técnica y 35.28 en la económica, con un puntaje total de 76.08 puntos.La de ICA fue la segunda propuesta más económica, por encima de Unión de Constructores y Proyectistas, por un total sin IVA de mil 195.3 millones de pesos, 51 por ciento más barata que la del consorcio que ganó la licitación.En el camino se quedaron otras propuestas: Omega, Tradeco, Acciona, Idinsa, Coconal, Sacyr y Mota-Engil.

Con información de Reforma