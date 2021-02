Me acaba de confirmar el papá de @alexrene98 , que está mañana acaba de fallecer.

No me cabe duda que diste todo para ganar la batalla vs el Covid y aún así Dios te llamó.

Siempre te recordaré con gran entusiasmo y cariño. Un abrazo hasta el cielo querido amigo Q.E.P.D 😞

— Ivan Hernández (@Ivan_Hdezbernal) February 1, 2021