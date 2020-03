CNDH exige seguridad para la saxofonista María Elena

El organismo investiga violaciones al derecho de María Elena a una vida libre de violencia.



México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atrajo la investigación del caso de María Elena Ríos Ortiz, saxofonista oaxaqueña que fue atacada con ácido el 9 de septiembre de 2019, y emitió medidas cautelares para autoridades de Oaxaca para que garanticen su seguridad y el acceso a la justicia.

A través de un comunicado, la Comisión explicó que las medidas están dirigidas al Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud Federal, al Gobierno de Oaxaca y a la Fiscalía general del Estado, para que “salvaguarden la vida, integridad y seguridad de la víctima y su familia”; además, seguirán con la observancia de los derechos humanos de María Elena.

Frente a la denuncia de familiares de la saxofonista sobre omisiones en la atención médica que requería la madre de María Elena, quien también sufrió quemaduras con ácido, la CNDH exige a la Fiscalía local atender y resolver pronto el caso, así como la intervención de gobiernos local y federal para el esclarecimiento.

Ejercimos la atracción del caso y solicitamos medidas cautelares para salvarguardar la vida, seguridad e integridad personal de la mujer saxofonista víctima de violencia de género por quemadura con ácido, en Oaxaca. 👉 https://t.co/S284g7ZehB pic.twitter.com/A03qzRfXNv — CNDH en México (@CNDH) March 19, 2020

El organismo nacional señaló que las razones para atraer el caso es por las posibles violaciones a derechos humanos de María Elena Ríos, como el derecho de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia , así como la trascendencia del caso en todo el país. De esta manera, la investigación que se encontraba en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca pasará a la CNDH.

“Para la CNDH es primordial incidir en casos de violencia de género contra las mujeres y recuerda que en Oaxaca desde el 30 de agosto de 2018 se encuentra declarada la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres”. CNDH

María Elena señala a exdiputado del PRI como responsable

A pesar de que las investigaciones por la agresión con ácido ya habían ubicado a Antonio Vera Carrizal , exdiputado local del PRI, como posible autor intelectual, el pasado 4 de marzo María Elena lo denunció públicamente y pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que le garantice justicia.

“[Antonio Vera] decía que era mi dueño, que me iba a hacer un hijo, que sin él yo no era nada [...] Me hacía ese tipo de ataques psicológicos, de fea no me sacaba, me habla que tantas mujeres lo querían, a mí sí me fue bajando demasiado el autoestima, además de que el empezó a amenazarme que si yo lo dejaba pues me iba a pasar algo”. María Elena Ríos