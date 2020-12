Acepté la invitación como precandidato único al distrito 3 local por la ciudad de Monterrey. Por ahora no me puedo dirigir directamente a ustedes, pero saben muy bien lo que haré ahí dentro, no duden! Dios por delante siempre. Les dejo un poco de la rueda interna del partido. pic.twitter.com/nMt5M83AKh

— Patricio Zambrano (@elpatozambrano) December 15, 2020