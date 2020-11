El ex Big Brother reveló que no ha recibido propuestas para contender en la elección de Nuevo León de 2021.

México.- Patricio ‘Pato’ Zambrano hizo pública su aspiración de buscar una candidatura partidista para la elección en Nuevo León de 2021, tras revelar que no ha recibido ofertas para ningún cargo público.

El ex participante de Big Brother afirmó estar dispuesto a escuchar propuestas de los partidos políticos y estar a tiempo de analizarlas para tomar una decisión, aunque también reconoció que de no recibir ninguna propuesta, continuará con su labor como activista dado que no se aferra a la opción “política” dado que su intención es “servir”, reveló a El Norte.

El ‘Pato’ Zambrano acudió este miércoles 25 de noviembre al Congreso de Nuevo León a presentar un exhorto para exigir una legislación que incorpore a los Bomberos a la nómina estatal o municipal para que se hagan acreedores de las prestaciones de ley y presupuesto con el objetivo de que reabran las estaciones cerradas.

En el escrito, Zambrano afirma que los Bomberos de Nuevo León son subsidiados mediante donativos y que debido a la pandemia de coronavirus, su patronato suspendió la operación de las estaciones en Santa Catarina, García, Linares, Salinas Victoria y Montemorelos, además de que en 2020 sólo recibieron 60 millones de pesos de presupuesto.

Presenté un exhorto al @CongresoNL para exigir dejen a un lado intereses personales, y legislen para que @BomberosNL SEA INCORPORADO a la NOMINA estatal o municipales, y reciban toda prestación de ley y presupuesto para REABRIR estaciones CERRADAS.

RT por ELLOS y nuestros hijos. pic.twitter.com/2OGgHeNVYh — Patricio Zambrano (@elpatozambrano) — Patricio Zambrano (@elpatozambrano) November 25, 2020

La corporación redujo su operación en un 30 por ciento, por lo cual el ex Big Brother hizo un llamado a los actores políticos y autoridades a que se comprometan a mantener los servicios que brindan, los cuales se corresponden con el crecimiento de la ciudad, así como la incidencia de siniestros y accidentes que demanda.