Un total de 4 mil 680 dosis de la vacuna de Sinovac se encontraban en mal estado y fueron devueltas, señala la secretaría de Salud de Nuevo León

La Secretaría de Salud de Nuevo León informó que devolvió 4 mil 680 dosis de la vacuna de Sinovac al gobierno federal debido a que se las entregaron en mal estado.

Durante la conferencia de prensa para informar sobre el avance de la pandemia por Covid-19 en Nuevo León, el titular de la Secretaría de Salud del estado, Manuel de la O Cavazos, precisó que el domingo llegó a la entidad un nuevo cargamento de 33 mil 480 dosis del laboratorio chino Sinovac Biotech y, tras su revisión, se detectaron 4 mil 680 que se encontraban a una temperatura no apta para su conservación en buen estado, por lo que que las tuvieron que regresar.

“Venían en hieleras y no tenían la temperatura adecuada. Obviamente fue mi gente a supervisar. Tomamos la temperatura donde venían las vacunas y deben estar entre 2 y 8 grados, pero estaban en 12 y 13 grados. Las vacunas así no tienen efectividad y no están bien conservadas” Manuel de la O Cavazos. Titular de la Secretaría de Salud de Nuevo León

El titular de la Secretaría de Salud de la entidad señaló que ya presentó el reporte al coordinador del plan de vacunación en Nuevo León, general Juan Manuel Martínez Pérez, a la delegada del Gobierno Federal, Judith Díaz y a la Secretaría de Salud Federal.

Las dosis de Sinovac que llegaron en mal estado de conservación a Nuevo León iban a ser aplicadas en municipios del norte de la entidad, agregó.

“Les dije: no vamos a poner vacunas a los nuevoeloneses que pongan en riesgo su salud y las vamos a regresar. Es lo correcto, es mi obligación y mi deber cuidar la salud de ustedes. Venían en mal estado porque no cumplieron con la conservación y el almacenamiento adecuados” Manuel de la O Cavazos. Titular de la Secretaría de Salud de Nuevo León

A Tamaulipas, Jalisco y Michoacán también llegaron dosis de Sinovac en mal estado: De la O Cavazos

De de la O Cavazos, secretario de Salud de Nuevo León, sostuvo que otros estados de la República como Tamaulipas, Jalisco y Michoacán han presentado un problema similar, por el mal manejo de las dosis de las vacunas contra el Covid-19, pues requieren un almacenamiento en frío riguroso.

“Sí, esto se está presentando en otros estados del país con vacunas echadas a perder, y lo digo así para que me entiendan más claro, es un dicho coloquial. Otros estados, como Tamaulipas, tuvieron un problema igual. También Jalisco y Michoacán. No hay vacunas en nuestro país y que se nos echen a perder, porque no las cuidamos bien, no lo veo bien. Obviamente no es responsabilidad de la Secretaría de Salud del Estado” Manuel de la O Cavazos. Titular de la Secretaría de Salud de Nuevo León

El secretario estatal de Salud dijo que Nuevo León ya cuenta con 35 mil 100 dosis de Pfizer disponibles y en buen estado, que serán destinadas para el municipio de Apodaca, el primero de la zona metropolitana en recibir protección contra el Covid-19.

El martes iniciará la vacunación en Apodaca donde fueron dispuestos seis puntos, a los que pueden acudir las personas de la tercera edad con un comprobante de domicilio.

Finalmente, previó que el próximo viernes se termine la vacunación de todos los adultos mayores de Apodaca.