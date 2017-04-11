El gobernador de Nuevo León, Jaime “El Bronco” Rodríguez, anunció este martes un programa de rehabilitación y reestructuración en el Parque Zoológico La Pastora, ubicado en el municipio de Guadalupe, conurbado a Monterrey.

De acuerdo con el mandatario, en los próximos 30 días se dará a conocer un proyecto ejecutivo para la remodelación, así como el costo de la obra.

Rodríguez Calderón adelantó que, en un principio, tienen planeado retirar a algunas especies y llevarlas a un zoológico que se construirá en la Presa El Cuchillo, en el Municipio de China, en lo que se llevan a cabo la rehabilitación.

“Tenemos que ver cómo podemos sacar algunos animales de la zona, traer algunos otros”, apuntó.

La idea, abundó, es que “haya una diversidad más grande, que tengamos áreas interactivas, juegos, agua; que los niños no solamente vengan a ver animales, sino que también vengan a disfrutar” de otras actividades.

“Que tengamos un Parque que sea orgullo, pero queremos que sea el Parque que tenga todos los equilibrios que necesita la sociedad regiomontan”, hizo votos el gobernador.

