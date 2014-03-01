México.- Las bases de licitación del primer tramo de obra civil del tren interurbano México-Toluca serán publicadas por el Gobierno federal este sábado, informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

El tren correrá de Zinacantepec al portal Túnel La Marquesa, en el Estado de México, agregó el titular de la dependencia Gerardo Ruiz Esparza.

“Estamos ante el comienzo de una nueva era en la historia de los ferrocarriles en México. Estamos en un momento de oportunidades para inversionistas, para constructores y todos los interesados en estos procesos”, dijo.

Por su parte, el director general de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, Pablo Suárez Coello, dijo que en marzo próximo se darán a conocer las licitaciones para la construcción del túnel, que tendrá una extensión de 4.6 kilómetros, y en abril para el material rodante de dicho proyecto.

El tren interurbano contará con un total de seis estaciones, realizará un recorrido de 57.7 kilómetros en 39 minutos y reducirá el traslado de Toluca a México en 90 minutos. Contará con 15 trenes de 10 vagones cada uno con capacidad de mil 400 pasajeros cada uno.