México.- El cuerpo desmembrado de una mujer, cuya identidad permanece en calidad de desconocida, fue abandonado el lunes en una calle de la colonia Morelos, en Acapulco, Guerrero.

Reportes policiales señalan que de acuerdo con testigos, los hechos ocurrieron alrededor de las 18:30 horas, sobre la avenida Reforma de dicha colonia, donde los restos humanos fueron arrojados desde un vehículo en movimiento.

Según publica el portal Digital Guerrero, en el lugar también fue abandonada una cartulina con un narcomensaje, que de acuerdo con fuentes ministeriales, vinculaba a la occisa con presuntos hechos delictivos.

Las extremidades de la víctima, cuya edad era de aproximadamente 30 años, se encontraban dentro de bolsas de plástico y su torso estaba envuelto en una sábana blanca.

Al lugar acudieron elementos policiacos de todos los niveles de gobierno, personal del Ministerio Público del Fuero Común y equipo forense, que trasladó los restos al Servicio Médico Forense (Semefo).

Con información de Digital Guerrero.