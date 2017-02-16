México.- La Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) contempla la posibilidad de inaugurar por tramos el Tren Interurbano México-Toluca para comenzar a beneficiar a la población antes de que el proyecto esté concluido en su totalidad.

El director de Proyectos Ferroviarios de la dependencia, Eloy gloria Nava, apuntó este jueves que el primer trayecto en abrir sus puertas podría ser el de Zinacantepec-Pino Suárez, en el Valle de Toluca, lo que permitiría conocer las condiciones de operación del sistema.

“Se está contemplando esa posibilidad por la naturaleza del proyecto, el mayor avance que se tiene es en el Estado de México y estamos a un paso de iniciar con las pruebas y eso conlleva a que por etapas vayamos abriendo”, apuntó el funcionario federal.

Además, indicó que el costo total de la obra se elevó de los 48 mil millones de pesos originales a 52 mil millones, debido principalmente a las obras de mitigación y al costo del derecho de vía, así como al encarecimiento del dólar.

Con información de Notimex