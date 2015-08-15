El Tren Interurbano México-Toluca contará con unidades con capacidad para transportar a mil 400 pasajeros de manera simultánea a una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora, con lo que se convertirá en el más rápido de toda América, destacó el gobernador Eruviel Ávila Villegas, al realizar con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, un recorrido por las obras de construcción de este proyecto.

El mandatario también señaló que, en sólo 39 minutos, dicho tren unirá a la capital del Estado de México con la capital del país, generando mayor calidad de vida a los habitantes del centro del país,

“Será una obra ejemplo, modelo del siglo XXI, un tren que habrá de correr con la mayor velocidad de los trenes que corren en toda América, América del Norte, América Central, América del Sur. Es una obra orgullo de México y orgullo del Estado de México?, resaltó.

?El Gobierno del Estado seguirá trabajando para que la gente, en un par de años más, pueda disfrutar de este tren, que le va a dar calidad de vida. Será un tren ecológico, que traerá beneficio, desarrollo, empleos a toda la región centro del país, y especialmente al Estado de México?, destacó Ávila Villegas.

El Tren Interurbano cubrirá una distancia de 120 kilómetros de vía, y se contempla un plazo de ejecución de mil 243 días, por lo que en octubre de 2017 comenzarán las pruebas con los trenes, cuya longitud es de 200 metros en un convoy de 10 vagones, mismos que se prevé entren en funcionamiento al público en marzo de 2018.

Durante el recorrido, Ruiz Esparza agradeció al ejecutivo local el respaldo para tener libres todos los derechos de vía para la edificación del transporte masivo, y afirmó que el 91 por ciento de las tierras adquiridas ya han sido pagadas, mientras que el resto están en proceso.

También pidió al gobernador hacer extensivas las disculpas a los habitantes de los municipios por donde se realizan las obras, por las afectaciones derivadas de los trabajos, aunque destacó que los beneficios que recibirán a cambio serán permanentes y de gran calidad.

El funcionario federal añadió que la frecuencia de los trenes, en horas pico, será de 2.5 minutos, y en el resto del día será cada 10 minutos. Contará con cuatro estaciones: Terminal de Autobuses, en Toluca; Metepec, Lerma y Santa Fe, además de las dos terminales en Zinacantepec y Metro Observatorio.

El sistema de transporte contará con un shuttle o transporte desde el Aeropuerto Internacional de Toluca, que llevará hacia el Tren a los pasajeros de la terminal aérea.