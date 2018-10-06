México.- Tres muertos y siete heridos fue el saldo de un tiroteo registrado anoche frente un bar ubicado en el municipio de Naucalpan, Estado de México, donde el DJ Uzielito Mix encabezó un festival de reguetón.

De acuerdo con reportes preliminares, una riña al interior del establecimiento ubicado sobre la calle Sierra Madre del Norte, esquina con Sierra Blanca, en la colonia Benito Juárez, provocó el tiroteo en el que dos jóvenes, de 22 y 23 años de edad, perdieron la vida en el lugar.

La tercera víctima fatal fue una adolescente de 17 años de edad, quien alcanzó a ser atendida por paramédicos, pero murió en el traslado a un hospital cercano.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que los asistentes al evento comienzan a desalojar entre gritos y llanto el establecimiento. Los cuerpos inertes de los dos jóvenes baleados se ubican en la acera de la calle.

Los presuntos responsables escaparon a bordo de motocicletas y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una carpeta de investigación por los hechos, aunque hasta el momento no se tiene conocimiento de alguna detención.

Con información de El Sol de México