El Estado de México se mantiene como una de las regiones del país con mayor índice de robos, tanto en las calles como en el transporte público, y en los últimos años las cifras han aumentado considerablemente en la mayoría de municipios.

Los asaltos a transportistas y el robo de vehículos también han sido una constante en el Estado de México. Si bien, las autoridades no han podido resolver el tema de la inseguridad, existe una manera de solicitar pruebas para realizar una denuncia.

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano del Estado de México (C5), pone a disposición de los pobladores de dicha entidad las grabaciones captadas por las cámaras del Sistema de Seguridad.

Cualquier persona que haya sido víctima de un delito puede acudir al Ministerio Público para realizar la petición. La condición es hacer la denuncia en un periodo no mayor a 30 días desde que ocurre el incidente, ya que el sistema del C5 eliminar los videos.

Así se pueden solicitar los videos del C5 en el Edomex: