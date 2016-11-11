Un verificentro propiedad de Jorge Kahwagi es objeto de una investigación, luego de la detención de seis empleados por delitos cometidos contra la gestión ambiental.

El local se ubica en calzada Ignacio Zaragoza de la colonia Juan Escutia en la Delegación Iztapalapa.

Los empleados serían responsables de actos de corrupción en las pruebas anticontaminantes de tres vehículos, según informó la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, proceso cuyo cierre se proyectó para dentro de tres meses.

Los imputados emplearon un scanner para borrar códigos con fallas que permitían obtener un holograma a cambio de un soborno de 500 pesos en el verificentro 1444.

Los abogados del exboxeador y exdiputado acudieron ante el Ministerio Público para conocer el estado de la indagatoria.

Con información de López-Dóriga y Megalopolis