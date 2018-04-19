La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia al gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, aseguró que tan sólo un kilómetro de Metro cuesta más de 80 millones de dólares, por lo que la propuesta de Mikel Arriola de construir 100 kilómetros con mil millones de pesos es inviable.

Durante un segmento del #DebateChilango, la exdelegada en Tlalpan fue cuestionada por el moderador Javier Solórzano sobre la construcción del Segundo Piso del Periférico en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En su respuesta, Sheinbaum afirmó que dicho proyecto se visualizó para impulsar el transporte público y destacó que el programa integral contempló una inversión en el Metro.

La aspirante aprovechó su intervención para increpar a Mikel Arriola, candidato del PRI, quien apenas unos minutos antes garantizó la construcción de 100 kilómetros de línea de Metro con una inversión de mil millones de pesos, que, según sus cálculos, podrían salir de ahorros y de uso de activos del transporte.

“Poca gente sabe que en aquella administración se dedicaron 6 mil millones de pesos, mientras le Segundo Piso constó 5 mil millones de pesos, para el Metro, para la compra de nuevos trenes. Es cierto, hay que apostarle al transporte público y las nuevas formas de movilidad, y también a las mejores tecnologías para bajar la contaminación. Por cierto, Mikel, déjame decirte una cosa, un kilómetro de metro cuesta 80 millones de dólares, 100 kilómetros de metros costarían 160 mil millones de pesos", indicó.