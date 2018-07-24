La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó la resolución de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de que su administración en la Delegación Tlalpan no tuvo responsabilidad en el colapso del Colegio Enrique Rébsamen, donde 19 niños y 7 adultos perdieron la vida durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

En un breve mensaje en su cuenta de Twitter, la representante de Morena dijo que determinación de la PGJ sólo refuerza la postura que asumió desde el inicio del caso y confió en que pronto se “haga justicia” y se presente a todos los responsables ante las autoridades correspondientes.

Esta tarde, el subprocurador Guillermo Terán Pulido confirmó la medida de presión preventiva oficiosa impuesta por un juez de control en contra del Director Responsable de Obra del Colegio Enrique Rébsamen durante los años de 2014 y 2015, periodo en el que se realizaron las obras que probablamente fueron causa del colapso del edificio.

Cuestionado por reporteros, Terán Pulido dijo que en el curso de la investigación no se encontraron elementos para señalar a Sheinbaum Pardo como agente responsable dela tragedia. Durante toda la campaña electoral, la representante de Morena fue señalada por sus adversarios Mikel Arriola y Alejandra Barrales como responsable del colapso del plantel.