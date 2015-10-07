México.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) investigará al exdelegado de Álvaro Obregón, Eduardo Santillán, quien presuntamente incitó a vecinos de la demarcación a oponerse al proyecto del Tren Interurbano México-Toluca.

En entrevista conjunta, el dirigente del PRD capitalino, Raúl Flores y el coordinador de los perredistas en la Asamblea Legislativa, Leonel Luna, informaron que pedirán que se investigue legalmente a Santillán Pérez porque su actitud pudo haber tenido un desenlace trágico.

Como partido no vamos a permitir que ningún militante engañe o incite a la gente contra un proyecto que conlleva un enorme trabajo, aseveró Raúl Flores, quien tampoco descartó la posibilidad de expulsar al ex jefe delegacional de este instituto político.

A su vez, Leonel Luna Estrada, coordinador de la bancada perredista en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), afirmó que fue evidente que hubo quienes con mala intención intentaron confundir a los vecinos de la delegación Álvaro Obregón.

Expuso que la ALDF solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que no se realizara ninguna obra, lo que también asumió el Gobierno del Distrito Federal, hasta contar con la información correspondiente y, sobre todo, hasta que los vecinos estén de acuerdo.

La solicitud de la bancada del PRD, precisó, fue en el sentido de que se buscara una alternativa o un proyecto que no afectara las viviendas de los habitantes de la zona donde se construirá el tren interurbano.

En este sentido, el diputado local rechazó tajante que pudieran darse expropiaciones o actos de cualquier otro tipo que generen alguna afectación a los habitantes de Álvaro Obregón.

Abundó que desde la ALDF están proponiendo que una vez que se concrete la realización de ese proyecto exista un compromiso de los gobiernos federal y capitalino para que desarrollen acciones de mitigación del posible impacto de la obra.