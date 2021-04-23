México.- Dos custodios de la empresa Tecnoval fueron consignados tras el robo de 7.8 millones de pesos de una camioneta de valores el viernes de la semana pasada.

Los custodios vulneraron los protocolos de seguridad y facilitar el robo millonario en el centro comercial Galerías Coapa, los individuos son Luis Martínez Rodríguez, de 47 años y Javier Contreras Martínez, de 36 años.

Martínez Rodríguez se quedó dentro de la blindada, alrededor de las 6:50, mientras otros tres compañeros abastecían un cajero de una tienda, cuando un presunto guardia de vigilancia se acercó a la camioneta para solicitar datos, sin embargo, al abrir la puerta, fue amagado con armas de fuego por cuatro individuos.



El Ministerio Público determinó que el custodio no siguió los protocolos de seguridad al abrir las puertas y que su uniforme no tenía bordado su nombre ni el logotipo de la empresa.

Contreras Martínez, quien era el responsable de contestar las llamadas telefónicas de su central el día del robo, negó que existiera un robo, según consta en la averiguación previa ACI/T1/0841/15-07, pese a que los otros tres custodios escucharon la llamada de la empresa que les alertaba sobre el atraco.

Los delincuentes despojaron de la escopeta a Martínez Rodríguez, se llevaron 15 bolsas con el dinero y se dieron a la fuga en dos vehículos.

Con información de Reforma