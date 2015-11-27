México.- Un vuelo de la aerolínea Magnichartes tuvo un colapso en el tren principal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Al aterrizar, el ala del Boeing 737 matrícula XAUNM pegó en la pista y dañó el motor izquierdo. El vuelo 779 arribó procedente de Cancún con 139 pasajeros a bordo. Afortunadamente no se reportan heridos sólo casos de crisis nerviosa.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que se aplicó con efectividad el protocolo de seguridad para atender el percance.