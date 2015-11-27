México.- La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) investigará el incidente ocurrido hoy durante el aterrizaje de un avión de Magnicharters en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Así lo informó esta noche el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, quien a través de su cuenta de Twitter, destacó que durante el incidente no se registraron víctimas gracias a la aplicación de los protocolos correspondientes.

Giré instrucciones a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para investigar lo ocurrido. {username} (@gruizesp) November 27, 2015

“Se aplicaron protocolos y en minuto y medio los cuerpos de emergencia atendieron el incidente, permitiendo que no hubiera ningún lesionado”, publicó.

Asimismo, el funcionario federal señaló que por el momento el AICM opera con una pista y retomará sus operaciones normales hasta la medianoche.

En tanto, la empresa Magnicharters informó en un comunicado que coadyuvará con la autoridad “dando todas las facilidades” para que se hagan las investigaciones pertinentes.