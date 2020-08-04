La comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó el dictamen que busca eliminar el peaje durante emergencias sanitarias o desastres naturales en la capital del país.

La propuesta busca reformar la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público para que el gobierno capitalino tenga atribuciones para buscar acuerdos con los concesionarios y así eliminar o disminuir las cuotas, en beneficio de la población.

La iniciativa fue presentada ante el Pleno de la Comisión Permanente el 10 de junio pasado por los diputados Fernando Aboitiz Saro y Miguel Ángel Álvarez Melo del Partido Encuentro Social (PES).

Aboitiz recordó que en las emergencias anteriores, como la del sismo de 2017, mucho del apoyo llegó de otros estados del país, sin embargo, a los camiones no se les exentó del pago de la cuota para transitar ni ninguna otra facilidad.

Durante la votación en la Comisión pasó de forma unánime por lo que no tuvo votos en contra ni abstenciones; aún se conocerá cuándo será discutida y votada ante el Pleno.