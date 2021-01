Sheinbaum explicó se está implementando un operativo en coordinación con el IMSS para evitar "colados" en filas de vacunación.

Tras las denuncias de que integrantes de la secciones 12 y 13 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX) intentaron “colarse” en la priorización de la jornada de vacunación contra el Covid-19, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum señaló tener 58 años, sin ninguna comorbilidad y que se vacunará hasta que le toque de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación.

"Como representante popular, en mi caso yo me voy a esperar a cuando me toque la vacuna. ¿Cuándo me va a toca? Pues hay que ver. Tengo 58 años, no tengo comorbilidades, pues no sé si me toque por ahí de abril, mayo. Ojalá sea antes, pero eso dependerá de la disponibilidad de la vacuna" Claudia Sheinbaum. Jefa de Gobierno de la CDMX

Sheinbaum aclaró que los dirigentes sindicales que fueron electos para representar a su comunidad, no tendrían razón para "colarse" en una lista. Por lo que enfatizó en que no se merecen la representación de los trabajadores.

"Los trabajadores del gobierno de la CDMX se merecen todo nuestro respeto y particularmente, los trabajadores de la salud que han estado poniendo su vida en riesgo para defender la vida de los demás. Son a ellos a los que nos debemos, no a los que tienen influencias". Claudia Sheinbaum

Por otro lado, Sheinbaum señaló que se han encontrado algunas pruebas de tipo mensajes telefónicos aportados por algunos trabajadores, así como convocatorias en redes sociales para infringir en el orden de vacunación. “Ya está en investigación la contraloría general y en su caso, se procederá a la presentación de las denuncias penales”.

Ante el llamado que hizo para denunciar mediante su teléfono de audiencias públicas, Sheinbaum señaló que se han presentado algunos reportes dirigidos a la Secretaría de Salud del GCDMX por parte de algunas personas molestas porque hay quienes se vacunaron cuando aún no estaban contempladas para recibir el inmunizante. Sin embargo, aclaró que la mayoría de estos casos han sido resueltos.

Operativo para evitar "colados" en vacunación contra Covid-19

Con el fin de para evitar "colados" en filas de vacunación, Sheinbaum explicó se está implementando un operativo en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que consiste en enviar a un autobús del RTP a cada uno de los hospitales de la ciudad (IMSS, ISSSTE, Sedena, Sedesa, Marina, etcétera), de modo que recogen al personal de salud acorde a listas de las personas que están contempladas para vacunarse.

La prioridad es que sean personas que atienden a pacientes con Covid-19, ya sea en la prehospitalización como en la atención primaria. Dichas listas están previamente elaboradas en cada una de las instituciones de salud y las integran médicos, enfermeras, camilleros, entre otros trabajadores de salud. Luego se envían al IMSS y a partir de ahí se coordina el envío de autobuses de RTP, añadió.

Los autobuses del RTP recogen a los trabajadores de Salud y los llevan a una de las siete sedes donde les corresponde la vacunación. Después de realizar la vacunación, se les regresa a su hospital.