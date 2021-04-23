México.- Un grupo de asaltantes logró hurtar 4.5 millones de pesos de una camioneta de valores dentro de Galerías Coapa en la Delegación Tlalpan, sin disparar una sola vez.

Los delincuentes se dieron a la fuga con el botín a bordo de dos vehículos, un Jetta y una Caravan, tras sorprender a los custodios de la empresa Tecnoval cuando iban a abastecer a un local de Telcel.

Los hechos ocurrieron al interior de la plaza comercial ubicada sobre Calzada del Hueso y Canal de Miramontes en la Colonia Residencial Acoxpa, en contra de la camioneta con número económico 568.

Los primeros informes policiales añaden que los asaltantes también despojaron de una escopeta a un custodio, mientras la Caravan empleada para escapar fue localizada en otra zona.

Los cuatro custodios de Tecnoval y dos guardias privados de la tienda Telcel fueron llevados a rendir su declaración ante el Ministerio Público de la Coordinación Territorial Tlalpan 2.

Este es el tercer incidente en la semana que se registra en la zona, el primero fue el desmantelamiento de un narcolaboratorio por parte de la Marina y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Para que vean que Coapa no es sólo zona de mujeres guapas.

Con información de Reforma