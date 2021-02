Podrán haber diferencias sobre el uso de cubrebocas pero son parte del mismo proyecto, justificó Claudia Sheinbaum.

México.- La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no tendrá una confrontación con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) porque éste no usa cubrebocas.

A pregunta expresa sobre la negativa de AMLO a usar el cubrebocas, Sheinbaum Pardo explicó que nunca habrá confrontación entre ella y el presidente, aunque no estén de acuerdo con el uso de cubrebocas. Esto porque son parte del mismo proyecto de transformación y pueden tener diferentes criterios.

"No van a encontrar una confrontación entre el presidente de la República y la Jefa de Gobierno jamás, podemos no estar de acuerdo en el uso de cubrebocas o no, pero somos parte de un mismo proyecto de transformación. Habrá cosas que él opina de una manera y yo opino de otra manera, pero somos parte de lo mismo" Claudia Sheinbaum. Jefa de gobierno de la CDMX

Sheinbaum Pardo insistió en el cariño y respeto que tiene hacia AMLO y acotó que el uso de cubrebocas no es obligatorio, pero se apuesta por la educación y orientación a los ciudadanos para su colocación correcta.

Por último, la jefa de gobierno de la CDMX aseguró que no dará “la nota” sobre un pleito entre ella y AMLO por la diferencia de sus opiniones.

"Lo que algunos buscan es unas ocho columnas entre confrontación entre el Presidente de la República y la jefa de Gobierno, esa no la van a tener" Claudia Sheinbaum. Jefa de gobierno de la CDMX

AMLO no usa cubrebocas en evento

Como adelantó, el presidente AMLO no usó cubrebocas en un evento público; esta vez en la Marcha de la Lealtad llevada a cabo este 9 de febrero de 2021 en el Castillo de Chapultepec.

En la ceremonia se vio a AMLO sin el cubrebocas aunque dio positivo a coronavirus a finales de enero, aunque el evento se dio en un espacio abierto y sana distancia.

AMLO dijo en la conferencia mañanera del 8 de febrero que no usaría cubrebocas, justificando que ya no contagia el coronavirus Covid-19.