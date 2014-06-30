Ciudad de México.- Una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) arrolló frente al Mercado de Sonora a dos ciclistas, uno de los cuales falleció e inició un enfrentamiento entre granaderos y comerciantes.

De acuerdo con los testimonios, minutos antes de las 6 de la tarde, la patrulla T1116 circulaba a exceso de velocidad por Fray Servando Teresa de Mier, rumbo al Aeropuerto y en su paso frente al Mercado de Sonora, el policía que conducía la patrulla arrolló a los ciclistas e impactó dos vehículos particulares.

Uno de los ciclistas falleció y fue identificado a las 18:30, el acompañante y por lo menos cuatro personas quienes viajaban a bordo de los vehículos particulares, resultaron lesionados.El agente que manejaba la patrulla tomó su arma y los papeles de la unidad, tras lo cual se dió a la fuga, dejando a su acompañante dentro del vehículo.Los comerciantes comenzaron a golpear enfurecidos la patrulla y minutos después arribaron 100 granaderos al mercado, iniciando un percance durante el cual, rescataron a su compañera y la trasladaron a un hospital para que fuera valorada.

Patrulla atropella a 2 y fallece 1, dentro hay botellas de cerveza. Se registra riña en Fray Servando, mercado Sonora pic.twitter.com/dfDco9qrY2

Con información de Reforma y El Universal