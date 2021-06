Youtuber inglés se declara ‘transnracial’, ahora dice ser coreano

En Londres, Inglaterra un youtuber se está volviendo viral tras declararse durante el mes del orgullo una persona no binaria coreana.

Y es que en su “salida” el youtuber de 31 años dijo llevar un tiempo ‘transicionando’ para verse físicamente como una persona coreana

El día 26 de junio, el youtuber conocido como Oli London a través de un video en su cuenta de YouTube anunció que ‘saldría’ como una persona no binaria coreana.

“Quiero aprovechar este chance para salir hoy, es algo que ha estado en mi mente por mucho tiempo, he estado muy confundido sobre cómo me identifico”

Pues ahora que tiene la apariencia que quiere, después de 18 cirugías plásticas, dijo poder al fin ser quien el siente que es.

“Voy a salir hoy diciendo que soy no binario, no me identifico como hombre ni como mujer, solo siento que estoy en el medio, mis pronombres son: ellos, nosotros, coreano elle”

En esta declaración el youtuber resaltó que sí se siente una persona coreana, y ahora, gracias a la cirugía de ojos que se realizó, d ijo se ve como un coreano.

Asimismo, debido a su sentir, Oli London pidió comprensión por parte de los usuarios; sin embargo, fue duramente criticado por racista, y acusado de apropiación cultural.

“Sé que mucha gente no me entiende, pero me identifico como coreano, ahora parezco coreano, me siento coreano.”

Oli London