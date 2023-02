En un video, el perro rescatista mexicano Proteo fue despedido por su entrenador de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con un emotivo mensaje.

Este domingo 12 de febrero de 2023, la Sedena informó que Proteo, uno de los 10 perros rescatistas mexicanos que viajaron a Turquía para realizar labores de búsqueda y rescate tras el terremoto que azotó aquel país, murió.

La Sedena lamentó la muerte del perrito rescatista y le agradeció por su heroica labor, además, su entrenador se despidió de él a través de un video.

El video de despedida de Proteo, perro rescatista de la Sedena

A través de su cuenta de TikTok, la Sedena compartió un video de despedida de Proteo, con un mensaje de su entrenador.

“Los que integramos el Ejército y la Fuerza Aérea lamentamos la pérdida de nuestro compañero y fiel amigo Proteo. Has cumplido la misión, gracias por tu ayuda”. Sedena

En cuanto al emotivo mensaje de su entrenador, desde Turquía, donde el equipo mexicano de la Sedena y otras instituciones siguen realizando labores de rescate, se despidió de Proteo diciendo:

“Quiero decirte que me siento orgulloso de ti porque siempre fuiste un perro fuerte, un perro trabajador, que nunca te diste por vencido. Ahora solo me queda agradecerte por haberme traído, lamentablemente no vas a poder llegar conmigo. Siempre te estaré recordando”, mencionó.

El entrenador de Proteo agregó que espera que todo México lo recuerde y que nunca lo olvide; “algún día nos volveremos a ver”, finalizó su despedida.

Hasta el momento, la Sedena no ha dado detalles de cómo fue que Proteo murió.

Proteo era uno de los 10 perros rescatistas del Ejército que viajaron a Turquía

El pasado 10 de febrero, la Sedena difundió el nombre e imagen de los 10 perros rescatistas mexicanos que viajaron a Turquía para realizar labores de búsqueda y rescate por el sismo que azotó ese país y Siria, el pasado lunes 6 de febrero, entre ellos, Proteo.

Como Proteo, un perrito pastor alemán, la Sedena llevó a Turquía a:

Territorio

Timba

Barato

Balanceo

Bureta

Biosfera

Tardío

Kiara

Teología

Además de los 10 perritos rescatistas pertenecientes a la Sedena, otros seis caninos mexicanos de distintas instituciones viajaron a Turquía para sumarse a la ayuda; cuatro pertenecen a la Cruz Roja y dos a la Secretaría de Marina (Semar).