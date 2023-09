Un hombre de 25 agredió sexualmente a una periodista de España mientras realizaba una transmisión en vivo para “En boca de todos”.

La periodista Isa Balado se encontraba realizando el reporte sobre un asalto a una tienda, cuando el agresor se acercó y la tocó sin su consentimiento mientras le preguntaba para qué canal era el reporte.

Isa Balado, periodista de España, intentó continuar con su trabajo; sin embargo, luego de que el presentador Nacho Abad preguntara por la agresión, la periodista decidió confrontarlo.

Tras recriminar si era necesario “tocarle el culo”, le exigió que se alejara de ella, cosa que el agresor hizo, no sin antes intentar acariciarle la cabeza, sin mostrar ninguna pena por sus acciones.

Cabe señalar que el hombre que cometió agresión sexual contra la periodista de España ya fue detenido.

La periodista Isa Balado enfrentó al hombre que la agredió sexualmente en medio de una transmisión en vivió.

Si bien la periodista intentó ignorar el hecho mientras realizaba su trabajo, al ver que su compañero Nacho Abad también estaba indignado ante el hecho, la preriodista confrontó al hombre de 25 años, que es de nacionalidad rumana.

Y es que en videos que circulan en redes muestran el momento en el que el agresor se dirige a la periodista sin ningún disimulo y le toca el trasero.

“Por mucho que quieras preguntarnos de qué canal somos, ¿de verdad me tienes que tocar el culo? Estoy haciendo un directo y estoy trabajando. Me gustaría que me dejaras trabajar”

Isa Balado, periodista de España