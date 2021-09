VIDEO: Joven llora al recibir vacuna y recordar a su abuela muerta por Covid-19

En Perú, una joven se viralizó en la redes tras difundirse un video en el que aparece llorando y susteniendo la foto de su abuela mientras recibe la vacuna contra el Covid-19.

Las lágrimas de la chica no se debieron al miedo que le provocaba la vacuna, como ha sucedido con muchos jóvenes que han hecho verdaderos espectáculos en los centros de vacunación.

El llanto de la jóven fue una mezcla de tristeza y agradecimiento por la vacuna, ante la muerte de su abuela que no pudo acceder al fármaco y murió por el Covid-19.

Ante ello, los internautas reaccionaron con solidaridad e incluso hubo quienes aseguraron que el video los hizo convencerse de recibir la vacuna contra el Covid-19.

La protagonista del video viral es Claudia Falcon Rengifo, usuaria de TikTok que compartió el momento en que recibe la vacuna contra el Covid-19 con sus seguidores.

En el video, Claudia aparece sentada en una silla, mientras sostiene la foto de su abuela y una trabajadora sanitaria aparece a su costado, aplicándole la vacuna.

Después de recibir la dosis, la joven abraza la foto y comiena a llorar, mientras recibe unas palabras de aliento de la persona que la inmunizó.

Las imágenes son acompañadas con una frase que dice: “Esto es por ti mamá y por todos los que no llegaron a este gran día 🤍🕊”.

Claudia acompañó su video con un emotivo mensaje en el que promeve la vacuna contra el Covid-19, en memoria de quienes, como su abuela, murieron por la enfermedad:

La jóven, quien en una entrevista posterior aclaró que solía llamarle “mamá” a su abuela, se viralizó poco después en varias redes sociales.

Los internautas reaccionaron con tanta solidaridad y empatía que incluso dijeron haberse convencido de recibir la vacuna contra el Covid-19:

“Me hiciste cambiar de decisión 🥺🥺🥺🥺 iré a vacunarme. Lo siento mucho por tu mamita, no imagino lo que debes estar sufriendo por su partida”

“Tal cual me sentiré cuando me ponga mañana la vacuna, recordaré a mi padre que no llegó a la vacuna en pleno inicio de la pandemia 🥺😭”

Andrea Gómez