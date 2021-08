VIDEO: Rechaza vacuna contra el Covid-19 porque no le tocó la de Pfizer

Una jóven de Xochimilco se viralizó en redes tras difundirse un video en el que dijo haberse negado a recibir la vacuna contra el Covid-19 porque no le tocó la dosis de Pfizer.

Señalando que la vacuna de Pfizer es mejor que la de Sinovac, la joven que ahora se quedó sin protección ante el Covid-19, se quejó de las irregularidades en la vacunación.

Sin embargo, afirmó que está dispuesta a incurrir en las conductas que condenó, con tal de obtener la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer.

En entrevista, la joven Jessica Velasco, de 18 años de edad, contó que para obtener la vacuna de Pfizer, su mamá se formó desde la noche anterior a su fecha de vacunación.

Pese a ello, Jessica dijo que cuando se disponía a recibir la dosis le informaron que el fármaco de Pfizer se había acabado y en su lugar recibiría otra:

Fue entonces que la jóven dijo haber decidido no aplicarse el medicamento de orígen chino, pues no le convence su efectividad y prefirió quedarse sin protección:

“Al llegar no nos la dieron porque dijeron que iban a poner Sinovac, lo cual me parece sumamente grosero ya que se nos había prometido Pfizer, que tiene casi 93 por ciento de efectividad y nos quieren dar una de 51 por ciento”

Jessica se quejó de que, por haber respetado las indicaciones de las autoridades, se quedó sin la vacuna de su preferencia.

Ante ello, lamentó que gente de otras alcaldías o estados haya obtenido el fármaco que le correspondía a ella y a su hermano:

Jessica comentó que en su caso es apremiante que reciba la vacuna porque ponto volverá a las clases presenciales, sin embargo, subrayó que no se aplicará cualquier fármaco:

“Yo tengo 18 años y estoy por regresar a la escuela y me gustaría estar protegida pero no pienso hacerlo con una vacuna que no fue la que se me prometió”

Aunque la joven reprobó que mucha gente haya conseguido comprobantes de domicilio de Xochimilco para vacunarse en esa alcaldía pese a no vivir ahí, reconoció que podría hacer lo mismo.

Todo con tal de obtener la vacuna que, según sus palabras, le garantiza un alto grado de protección, en comparación con la que recibiría en su turno:

“Sí me interesa onbtener la protección, pero me interesa tener una que en verdad yo misma me sienta convencida de que me va a funcionar, no una que de acuerdo con estudios científicos tiene muy poca efectividad, así que pretendo esperarme, tenemos otras direcciones, entonces con los comprobantes probablemente me vacune”

Jessica Velasco