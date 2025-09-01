Una trapecista sufrió una trágica caída durante una función en el Circo Hermanos Gasca en Colombia; el momento fue captado en video por los asistentes.

Los hechos ocurrieron durante un show nocturno el domingo 31 de agosto de 2025, en el Circo Hermanos Gasca que se presentaba en el sur de Cali.

Al ser el turno de una trapecista y su acto en la cuerda floja, la joven identificada como Dayana Rodríguez de 19 años, perdió el equilibrio y cayó desde una altura de 10 metros.

El video de la caída de la trapecista del Circo Hermanos Gasca en Colombia

En redes sociales se difundió el video de la caída de la trapecista del Circo Hermanos Gasca en Colombia, quien al momento de entrar a su actuación, sufrió el accidente segundos después.

En el video de 47 segundos de duración se observa que la trapecista caminó sobre la cuerda floja, mantuvo el equilibrio y luego se abrió de piernas (split) para sentarse sobre el cable.

Al momento de querer regresar su pierna trasera hacia adelante, la trapecista perdió el equilibrio y todo su cuerpo se tambaleó de la cuerda floja , lo que provocó su caída al no lograr sostenerse de ninguna manera.

La trapecista cayó “de sentón” desde una altura aproximada de 10 metros de altura, y sin que se pudiera apreciar su cuerpo, los asistentes sorprendidos comenzaron a cuestionarse sobre su estado o condición.

Trapecista del Circo Hermanos Gasca en Colombia no presentó heridas graves tras caída

Personal del Circo Hermanos Gasca se movilizó inmediatamente para atender a la trapecista tras la caída que sufrió, quien logró ser levantada en una camilla por paramédicos del lugar.

El director del Circo Hermanos Gasca, Raúl Gasca, informó a BluRadio que la trapecista no sufrió heridas graves ya que cayó sobre una colchoneta inflable instalada debajo de la cuerda floja.

Incluso la joven refirió no presentar dolor severo, por lo que al final de la función salió a presentarse para despedirse del público.

De igual manera la Secretaría de Salud de Valle del Cauca confirmó que la trapecista Dayana Rodríguez no presentó lesiones.