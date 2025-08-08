La banda de metalcore estadounidense The Devil Wears Prada llega este 8 de agosto en concierto al Circo Volador de la CDMX.
Y si vas te tenemos los detalles del setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de The Devil Wears Prada en el Circo Volador de este viernes 8 de agosto.
Setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de The Devil Wears Prada en el Circo Volador del 8 de agosto
The Devil Wears Prada y su metalcore se presentan en concierto en el Circo Volador este viernes 8 de agosto y si vas te dejamos a continuación el setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de ningún detalle:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 17 temas en vivo
Posible setlist de canciones para el concierto de The Devil Wears Prada en el Circo Volador del 8 de agosto
El regreso de la banda de metalcore estadounidense The Devil Wears Prada a México en concierto será este viernes 8 de agosto en el Circo Volador.
Esto como parte de la gira Latin America 2025 de The Devil Wears Prada con sus mejores éxitos en vivo para sus fans en México.
Por lo que se espera que The Devil Wears Prada interprete sus clásicos, así como lo más nuevo de la banda.
Con ello, los temas en el setlist de canciones para el concierto de The Devil Wears Prada en el Circo Volador del 8 de agosto sería el siguiente:
- Mammoth
- Watchtower
- Danger: Wildman
- Born to Lose
- Salt
- Broken
- Ritual
- Reasons
- Noise
- Termination
- Escape
- For You
- Dez Moines
- Chemical
- Sacrifice
- Dogs Can Grow Beards All Over
- Hey John, What’s Your Name Again?
Con esto ya tienes todos los detalles del concierto de The Devil Wears Prada de este viernes 8 de agosto en el Circo Volador, para que lo disfrutesy no te quedes sin ningún detalle como se debe del show en vivo.