El funcionario de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció la incautación de explosivos que vinculó a actos terroristas perpetrados por Estados Unidos y María Corina Machado.

La acusación se da en medio de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, ya que dicho país está ofreciendo una recompensa por Nicolás Maduro, a quien no reconocen como presidente.

Aunado a los explosivos encontrados, Diosdado Cabello, quien también tiene una ficha de búsqueda y captura, arremetió contra María Corina Machado y la oposición que dirige.

El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, dio a conocer la incautación de una gran cantidad de explosivos que atribuyó a María Corina Machado y Estados Unidos.

Esto fue tras lo que definió como una gran investigación de estos actos terroristas de parte de las autoridades de Venezuela, que revelaron que los responsables están ligados a María Corina Machado.

Acorde con Diosdado Cabello, dichos explosivos serían usados para actos terroristas, que están vinculados a la extrema derecha de Venezuela de María Corina Machado, pero también con “el imperialismo norteamericano”.

El ministro señaló que nada ocurre de manera espontánea y todo estaba planificado de parte de María Corina Machado y Estados Unidos para hacer daño a Venezuela, debido al poder destructivo de los explosivos incautados.

Asimismo, el gobierno de Venezuela ha señalado que este no sería el primer atentado de Estados Unidos en su contra, ya que el pasado jueves 7 de agosto detuvieron a 15 personas por un atentado con explosivos no concretado.

Venezuela: Esto se sabe del operativo que derivó con los explosivos incautados

Fue alrededor del mediodía de hoy sábado 9 de agosto que Diosdado Cabello habría dado a conocer la incautación de mil 137 cajas con explosivos en la ciudad de Maturín, Monagas, Venezuela.

Junto a las más de 54 mil unidades de material explosivo se encontraron 35 rollos de cordón detonante y 125 detonadores eléctricos, más sistemas de punta de carga y combustible de distintos tipos.

Asimismo, la incautación de dicho material dio con 8 detenidos, presuntos integrantes de sectores extremistas de la oposición de María Corina Machado, quienes buscaban lastimar al pueblo de Venezuela, apuntó.

Los explosivos fueron presentados en televisión abierta durante un programa en vivo, en donde anunció que todavía están en búsqueda de otras 10 o 12 personas relacionadas con estos supuestos actos terroristas.

Y durante la misma dio un mensaje sobre María Corina Machado, quien señalaron ya conocer su paradero de manera clara, aunque en este momento estaría protegida; de momento la opositora no se ha pronunciado.